سمو ولي العهد يعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا الانفجار الذي وقع في كابول المنامة في 22 مارس/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا والمصابين، مبتهلا سموه إلى المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



ح ب/خ.أ



بنا 2110 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/03/22 - 13 : 12 AM