سمو رئيس الوزراء يعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا الانفجار الذي وقع في كابول المنامة في 22 مارس/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية عبّر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول.



والذي أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا والمصابين سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.





ح ب/خ.أ



بنا 2105 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/03/22 - 12 : 12 AM