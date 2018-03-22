جلالة الملك المفدى يعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا الانفجار الذي وقع في كابول المنامة في 21 مارس/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى فخامة الرئيس الأفغاني الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول وأودى بحياة العشرات من الضحايا وإصابة آخرين.





وأعرب العاهل المفدى في البرقية عن إدانته الشديدة لمثل هذه الأعمال الإرهابية البشعة، مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها مع أفغانستان في جهودها في الحرب على الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها.



وعبّر جلالته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب جمهورية أفغانستان الإسلامية وشعبها الشقيق كل مكروه.





ح ب/خ.أ



بنا 2048 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/03/21 - 52 : 11 PM