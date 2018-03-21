بريطانيا تدشن أول بعثة دبلوماسية في تشاد لندن في 21 مارس/بنا/ أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الاربعاء عن تدشين أول مكتب تمثيل دبلوماسي لحكومة المملكة المتحدة في دولة تشاد.

وأشار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان بهذه المناسبة إلى أن "الخطوة تأتي في إطار تعزيز المصالح البريطانية في جميع أنحاء العالم وتطوير الشراكات التجارية مع الدول الصديقة".





وأضاف جونسون أن "مكتب تشاد سيقوي علاقة بلاده الدفاعية والدبلوماسية إضافة على تسهيل التواصل التنموي مع دول حوض بحيرة تشاد وفي منطقة الساحل الإفريقي عموماً".





خ.أ



بنا 1912 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/03/21 - 29 : 10 PM