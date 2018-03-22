الشيخ خالد بن حمود يدشن حفل افتتاح فندق الدبلومات راديسون بلو ريزيدانس آند سبا المنامة في 21 مارس/ بنا / دشن سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض حفل تجديد فندق الدبلومات راديسون بلو ريزيدانس آند سبا، وبحضور كل من السيد فيصل الزياني رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق الوطنية، والسيد عبدالرحمن مرشد الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد كوستا كوروتسيديس المدير العام لفندق الدبلومات راديسون بلو.

حيث تم خلاله الاعلان عن الإنتهاء من عمليات تجديد لجميع الغرف والتي بلغ عددها 246 غرفة وكذلك لبهو الفندق والمطعم الرئيسي، بالإضافة إلى إضافة تصاميم متميزة للمقهى جديد مما من شأنه أن يُضفي مظهراً عصرياً مفعماً بالحيوية على الفندق.



وقد بلغت تكلفة المشروع الإجمالية 7,4 مليون دينار بحريني، والذي يأتي ضمن خطة الفندق التوسعية التي تنتهجها شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب بغرض خدمة زبائنها بطريقة أفضل، وذلك تماشياً مع الطفرة السياحية الحاصلة ومواكبة متطلبات السوق المتنامية.



واشتمل مشروع التجديد على تحديث معظم المرافق بدءاً من منطقة البهو والاستقبال وحتى غرف وأجنحة الفندق ومطاعمها، لإظهاره بشكل جديد وراقٍ يواكب التطور المتسارع في هذا القطاع.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نشهد هذه التجديدات الحاصلة بفندق الدبلومات راديسون بلو ريزيدانس آند سبا حيث تأتي في إطار تحسين جودة الخدمات في قطاعي الضيافة والسياحة للزوار الوافدين خلال فترة المهرجانات والفعاليات التي تحتضنها مملكة البحرين على مدار العام.



وتأتي هذه الخطوة تحت مظلة حملة تطوير مختلف المرافق والخدمات السياحية المقدمة وذلك في إطار دعم تعزيز البُنية التحتية السياحية لمملكة البحرين كونها تُعد أحد أبرز الركائز الاساسية في استراتيجية الهيئة الرئيسية الهادفة الى تنمية القطاع السياحي بالمملكة."



يعد فندق الدبلومات الوجهة المثالية لعشاق الفخامة والرفاهية، حيث يتميز بإطلالة رائعة وموقع بانورامي مميز يطل على مناظر المدينة الخلابة بالإضافة إلى مناظر البحر الساحرة من جميع غرف الفندق التي تم تجهيزها بأفضل التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة.





ح ب/خ.أ



بنا 1909 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/21 - 27 : 10 PM