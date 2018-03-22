النائب العام السعودي يؤكد استمرار التحقيق في قضايا الفساد تبوك في 21 مارس/ بنا / قال النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في تصريحات خلال جولته في منطقة تبوك اليوم إن "النيابة العامة ماضية في ممارسة كامل صلاحياتها وحماية الحقوق الخاصة والعامة، ولن تتوقف عن التحقيق في قضايا الفساد حتى يتم القضاء عليه، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والامير محمد بن سلمان ولي العهد".



وأكد أن أبواب النيابة العامة مفتوحة لجميع الجهات ذات العلاقة في مكافحة الفساد حتى وإن كانت ملاحظاتها على النيابة العامة نفسها مرحبا بجميع الملاحظات والمقترحات بما يخدم مصلحة الوطن





ح ب/خ.أ



بنا 1849 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/21 - 52 : 09 PM