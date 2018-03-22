مقتل 16 طفلًا في غارة قرب مدرسة في شمال غربي سوريا بيروت في 21 مارس / بنا / قتل 16 طفلًا في غارة نفذتها طائرات لم يعرف هويتها قرب مدرسة في قرية في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا.

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن في تصريح له اليوم أن القصف الجوي على قرية كفر بطيخ في ريف إدلب الشرقي وقع قرب مدرسة أثناء خروج التلاميذ منها ، مشيرًا إلى أن الأطفال القتلى لا تتجاوز اعمارهم 11 عامًا كما قتل جراء القصف أيضًا أربعة مدنيين آخرين.



ورجّح المرصد ارتفاع الحصيلة نتيجة وجود جرحى في حالات خطرة ومفقودين تحت الأنقاض.



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بنا 1732 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/21 - 41 : 08 PM