وزيرا خارجية اليابان وروسيا يتفقان على عقد محادثات أمنية في موسكو الشهر المقبل طوكيو في 21 مارس/بنا/ اتفق وزيرا خارجية اليابان وروسيا على عقد محادثات أمنية في موسكو الشهر المقبل حسب ما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية (nhk).



فقد اجتمع وزير الخارجية الياباني تارو كونو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طوكيو اليوم الأربعاء، ويأتي هذا الاجتماع بعد إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتأييد ساحق في الانتخابات التي جرت يوم الأحد.



واتفق الوزيران على مواصلة المحادثات على مستوى العمل فيما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية المشتركة على جزر تسيطر عليها روسيا وتطالب بها اليابان، كما اتفقا على مواصلة الإجراءات الإنسانية مثل السماح لسكان الجزر اليابانيين السابقين بزيارة قبور أسلافهم الموجودة في الجزر.



وتسيطر روسيا على الجزر الأربع بينما تطالب بها اليابان، وتحافظ الحكومة اليابانية على موقف مفاده أن الجزر جزء متوارث من الأراضي اليابانية، وأنها احتلت بشكل غير قانوني بعد الحرب العالمية الثانية.



وقال كل من كونو ولافروف إنه من المهم بالنسبة لطوكيو وموسكو أن تواصلا الحوار بشأن الأمن لتعميق التفاهم المشترك وإبرام معاهدة سلام في نهاية الأمر.



واتفق الوزيران على عقد ما وصفاه بحوار ثنائي استراتيجي في موسكو في التاسع عشر من شهر أبريل بحضور نائب وزير الخارجية الياباني تاكيئو أكيبا والنائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف.



كما اتفقا على ترتيب محادثات ثنائية أخرى خلال الاثني عشر شهرا المقبلة بما في ذلك اجتماع بين المسؤولين اليابانيين والروس الذين يمثلون كلا البلدين في المحادثات السداسية الأطراف المتوقفة منذ وقت طويل بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي.



وتطرق كونو إلى موضوع تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في المملكة المتحدة، ووصف استخدام الأسلحة الكيميائية "بغير المقبول" وقال إن الأمر الأكثر أهمية الآن هو التوصل إلى حقيقة ما حدث.



خ.أ



بنا 1716 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/03/21 - 21 : 08 PM