القبض على شخص حاول تهريب مواد مخدرة مصدرها إيران وتقدر قيمتها بحوالي ربع مليون دينار المنامة في 21 مارس/ بنا/ صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، أن شرطة مكافحة المخدرات تمكنت من القبض على شخص ، اثر محاولته تهريب حوالي كيلوجرام من مادة الشبو المخدرة، عبر مطار البحرين الدولي مصدرها إيران وتقدر قيمتها بما يقرب من ربع مليون دينار.



وأوضح أنه وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات حول اعتزام أحد تجار المواد المخدرة في إيران بإدخال كميات من مادة الشبو المخدرة إلى المملكة بالتعاون مع مواطن بحريني، وعليه تم تشكيل فريق بحث وتحري لتتبع تلك المعلومات وكشف خيوط العملية ، وأسفرت العمليات عن التوصل إلى هوية المهرب، وقام فريق من الإدارة بمتابعته، حيث تم القبض عليه في المطار عند عودته إلى البلاد وبحوزته المواد المخدرة.



وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.





ح ب/خ.أ



بنا 1654 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/03/21 - 57 : 07 PM