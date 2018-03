وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع بوكيل وزارة الخارجية للتجارة الدولية بالمملكة المتحدة لندن في 21 مارس/ بنا / إجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالنائب غراهام ستيورت، وكيل وزارة الخارجية للتجارة الدولية MP Graham Stuart Undersecretary of state at the Department for International Trade وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الزياني إلى المملكة المتحدة.



وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية الثنائية التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها.





ح ب/خ.أ



بنا 1637 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/03/21 - 40 : 07 PM