وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع برئيس الشؤون السياحية بالمملكة المتحدة لندن في 21 مارس/ بنا / إجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالسيد انتوني بيكلز Anthony Pickles رئيس الشؤون السياحية Head of Tourism Affairs, VisitBritain & VisitEngland، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة.



وتم خلال الاجتماع بين الجانبين استعراض الاستراتيجيات السياحة في كلا البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك سعيا إلى توطيد العلاقات في هذه المجالات المهمة.





ح ب/خ.أ



بنا 1636 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/03/21 - 39 : 07 PM