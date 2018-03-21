اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة الشمالية يبحث الاستعدادات للفورمولا (1) ومواصلة حملة الرقابة بكثافة على برك السباحة المنامة في 21 مارس/ بنا / ترأس سعادة محافظ الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة الشمالية صباح الأربعاء حيث ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات على رأسها تقييم الوضع الأمني، علاوة على بحث الاستعدادات الأمنية للفورمولا (1)، والاتفاق على مواصلة حملة الرقابة بكثافة على برك السباحة.



وعلى صعيد آخر، أطلع رئيس شعبة الأمن بالمحافظة الشمالية النقيب سلمان أمير الزرقاوي اللجنة على تقرير بشأن جهود المحافظة في رصد ومسح المواقع المهيأة للتخريب، وأكد التقرير الذي تطرق للجولات الميدانية التي شارك فيها السيد المحافظ والمسئولين في المحافظة على تراجع مؤشر التخريب في الكثير من القرى وتراجع (كلي) في قرى أخرى، موضحًا أن عمليات إغلاق الطرق هذا العام بلغة نسبتها 56 بالمئة، وكانت في العام الماضي 71 بالمئة، والعام الذي سبقه، أي في العام 2016 كانت النسبة تبلغ 90 بالمئة، وتراجع نوعية ومخاطر أعمال التخريب.



وعبّر المحافظ على الارتياح للجهود التي تكللت بالنجاح بالتعاون مع اللجنة الأمنية واللجنة اللوجستية والدور الذي لعبته وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في دعم جهود وزارة الداخلية، وإزالة مواقع تجمع المخلفات والأنقاض التي تستخدم في إغلاق الطرق، فيما لفت سعادة مدير عام شرطة الشمالية العميد عبدالله الجيران إلى هذه الجهود مضيفًا إليها أهمية اتخاذ آلية إجرائية لإزالة البيوت والمستودعات المهجورة التي تعد مرتعًا يهدد أمن واستقرار المجتمع لما تمثله تلك المواقع من ملاذات لمدمني المخدرات والمخربين.



وفي هذا الصدد، قدم رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشاخورة السيد علي محسن سبت شرحًا مختصرًا عن تجربة الاستعانة بأعضاء من جماعة المدمن المجهول وفق برنامج مشترك بين المحافظة ممثلة في اللجنة الأمنية وبين مركز شباب الشاخورة، ووزارة شئون الشباب والرياضة وبرنامج (تكاتف)، لحماية الشباب والناشئة في القرية من مخاطر تعاطي وإدمان المخدرات، ووجه المحافظ العصفور إلى مواصلة العمل بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات لدعم البرنامج.



واستعرض المجلس الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في فترة استضافة جائزة البحرين الكبرى الفورمولا واحد خلال أيام: 6-7-8 أبريل المقبل، فيما تباحثت اللجنة في التوافق على استمرار حملة الرقابة على برك السباحة لحماية المرتادين مع اقتراب دخول موسم الصيف وتسجيل بعض حالات الوفاة بين طفلين في الأيام القليلة الماضية.





ح ب/خ.أ



بنا 1617 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/03/21 - 21 : 07 PM