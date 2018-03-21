بوكو حرام الارهابية تطلق سراح عشرات الفتيات في نيجيريا لاغوس في 21 مارس/بنا/قال وزير الإعلام النيجيري لاي محمد اليوم الأربعاء إن الجماعة الارهابية أطلقت سراح العشرات من الفتيات المخطوفات، وأن السلطات لم تخض مواجهات أو تستخدم القوة لإنجاز هذه المهمة.



وأطلقت (بوكو حرام) سراح العشرات من التلميذات المختطفات اليوم الأربعاء وأعادوهن إلى البلدة التي خطفن منها قبل شهر، فيما لم يذكر الخاطفون سبب إطلاق سراح الفتيات، ونفت نيجيريا دفع أي فدى مقابل ذلك.



وقالت عدة فتيات من العائدات إن بعض زميلاتهن توفين في الأسر ولا تزال هناك فتاة مخطوفة.



وقال شهود عيان أن جماعة (بوكو حرام) الارهابية كان بعضهم يكبر، أعادوا الفتيات إلى بلدة دابتشي في شمال شرق نيجيريا على متن شاحنات وصلت في طابور صباحا وغادروا بعد نزول الفتيات.







خ.أ



بنا 1531 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/03/21 - 34 : 06 PM