بريطانيا تجدد دعمها للحكومة الشرعية في اليمن عدن في 21 مارس/بنا/ جدد السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون الدعم الدائم لحكومة بلاده للحكومة الشرعية في اليمن في مسعاها لتحقيق السلام.



وناقش مع زير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي خلال لقائهما اليوم، أهمية دعم جميع الأطراف المعنية لجهود الأمم المتحدة في تحقيق السلام في اليمن وفقًا لمرجعيات الحل الثلاث المتفق عليها والمنصوص عليها في جميع قرارات وثائق مجلس الأمن.



وحث الجانبان وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية على ضرورة مساندة المبعوث الجديد للامين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن جريفيث لإنجاح مهمته.



وعبّر المسؤول اليمني عن ثقته في الدور البريطاني الذي سيسهم في إنجاح مؤتمر التعهدات للاستجابة الانسانية للأزمة في اليمن من خلال استمرار وزيادة الدعم الإنساني وتشجيع مختلف الشركاء على الإسهام في نجاح المؤتمر.





خ.أ



بنا 1523 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/21 - 26 : 06 PM