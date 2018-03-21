تلقى رسالة شكر من السفارة العراقية على جهود سموه الكبيرة...ناصر بن حمد: الإرادة العراقية وتكاتف الاشقاء والأصدقاء وراء رفع الحظر عن ملاعب العراق المنامة في 21 مارس / بنا / أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع الحظر المفروض على إقامة المباريات الدولية الرسمية في العراق يعتبر مكسبا كبيرا لكرة القدم العراقية ويمنحها الفرصة الكاملة من أجل مواصلة عملية تطوير كرة القدم في البلد الشقيق، مشيرا سموه الى أن رفع الحظر عن إقامة المباريات في العراق يحمل العديد من الدلالات البارزة في المجال الرياضي من بينها سعي القائمين على الرياضة في أحقية لعب الأندية والمنتخبات العراقية على ارضها وبين جماهيرها.



وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الاسرة الرياضية العراقية بقرار رفع الحظر المفروض على إقامة المباريات الدولية الرسمية في العراق والذي جاء نتاجا للعمل الجبار الذي قام به المسؤولون عن الرياضة بصورة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص وتواصلهم الدائم مع كافة المسئولين في الاتحاد الدولي الامر الذي أكد الإرادة القوية والعزيمة العراقية من اجل رفع هذا الحظر ومنح العراق حقه الأصيل في إقامة المباريات على أرضه.



وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود الرسمية والأهلية العراقية وعملها بروح الفريق الواحد وانصهار جهودها في بوتقة واحدة الهدف منها رفع الحظر عن الكرة العراقية ، مؤكدا سموه أهمية الدور الذي قام به الاتحاد الاسيوي لكرة القدم برئاسة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ودعمه الواضح والصريح من أجل عودة إقامة المباريات الى العراق ورفع الحظر عنه.

ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بوقوف الاشقاء والأصدقاء من مختلف الدول مع العراق ودعم المطالبة العادلة في رفع الحظر الامر الذي ساهم في الوصول الى هذا الهدف الكبير والذي سيمثل انطلاقة جديدة للكرة العراقية.



وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد تلقى رسالة شكر من القائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في البحرين خليل عبدالرضا الشمري تقدم من خلالها بخالص الشكر والتقدير الى مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا على جهودها الكبيرة في رفع الحظر عن الملاعب العراقية بالإضافة الى مساندة مملكة البحرين للعراق في مختلف المجالات ومنها الجانب الرياضي والتي تعبر عن روح الاخوة والعلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.



وبين الشمري في رسالته أهمية الجهود التي قام بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ودعمه المستمر لكرة القدم العراقية والذي أدى الى رفع الحظر عنها متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.







خ.ب/خ.س



بنا 1410 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/03/21 - 13 : 05 PM