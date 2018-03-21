الجيش اليمني يحرر جبل الحديدة والاسطورة في ناطع بالبيضاء البيضاء في 21 مارس /بنا/ اعلن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم، عن تحرير منطقة راس جبل الحْدِيدة الاستراتيجي، وجبل الأسطورة بمديرية ناطع بالبيضاء بعد اقتحام المواقع التي كانت تتحصن فيها ميلشيا الحوثي الانقلابية.



وقال مصدر ميداني لوكالة الانباء اليمنية الرسمية، ان الجيش والمقاومة استعادوا اسلحة نوعية من جبل الحديدة بعد دك تحصينات الحوثي، وان الهجوم اسفر عن مصرع العشرات من المليشيا وأسر ثلاثة.





خ.س



بنا 1333 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/03/21 - 37 : 04 PM