وفد نسائي من شركة مطار البحرين يحضر المنتدى الاقتصادي للقيادات النسائية الأول في المملكة العربية السعودية المنامة في 21 مارس / بنا / حضر وفد من شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، المنتدى الاقتصادي للقيادات النسائية الذي انعقد للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.



وضم وفد شركة مطار البحرين كلاً من نائب الرئيس للموارد البشرية، السيدة هند محمود، ونائب مديرة مركز عمليات المطار، سوزان رحيمي، ورئيس العقود التجارية، مريم آل خليفة.

وينظم المنتدى مجموعة "ناسيبا" وذلك في إطار سلسلة برامج القيادات النسائية التي أرست أسساً جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

ويجمع المنتدى ما يصل إلى 1000 من قادة ورواد الأعمال وأبطال التنوع وصناع القرار من السيدات والرجال، للنهوض بالدور القيادي للمرأة ومواجهة التحديات الخاصة بالمنطقة.

وانعقد المنتدى في دورته هذا العام تحت شعار "لنتحدث عن الغد"، وناقش الأهمية الحاسمة للتعاون بين القطاعات لتلبية متطلبات اقتصاد المستقبل. وشملت الموضوعات الرئيسية التمكين الاقتصادي، والتأميم، والتنوع والإدماج، والابتكار وريادة الأعمال.



خ.ب/خ.س



بنا 1326 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/03/21 - 29 : 04 PM