جمعية وطني البحرين تشيد بإعلان تشكيل لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة المنامة في 21 مارس/ بنا / أشادت جمعية وطني البحرين بإعلان معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في كلمته أمس عن تشكيل لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والتي جاءت في اطار المبادرة الوطنية التي أطلقها معالي الوزير الهادفة إلى تعزيز الانتماء الوطني.

وأكدت الجمعية على أن تظافر جميع مكونات الشعب في ترسيخ مبادئ المواطنة الصالحة في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي هو من أبرز ركائز العمل الوطني الذي يحقق ازدهار المملكة في ظل القيادة الرشيدة في شتى المجالات.



ونوهت الجمعية في بيان لها إلى أن رؤية معالي وزير الداخلية بأهمية تعزيز الروح الوطنية إنما تنبع من إدراكه التام لما له من تأثير على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك لأهميته في تقوية الروابط بين مختلف شرائح المجتمع البحريني والحفاظ على نسيجه متماسكا ثابتا أمام كل الأزمات مهما بلغت قوتها.



وأشارت الجمعية إلى أنها ستسعى بدورها من خلال رسالتها المجتمعية إلى ترجمة الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز ثقافة الانتماء والولاء للوطن كما عبر عنها معالي الوزير عبر بث قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع، من خلال عدد من المبادرات والفعاليات التي سوف يتم اطلاقها خلال الأشهر المقبلة.



وثمنت الجمعية كل الجهود التي بذلتها وتبذلها وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها في تنفيذ ما يصبو إليه المجتمع من استقرار وسلام وإيجاد البيئة الصالحة للنهوض بالشراكة والتعاون المجتمعي وصولا إلى مجتمع آمن مؤمن بولائه لوطنه بتاريخه وثقافته ومصالحه العليا.







ن.ف/خ.س



بنا 1300 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/03/21 - 13 : 04 PM