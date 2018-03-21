"الأمن" الإذاعي يسلط الضوء على دلالات مبادرة الانتماء الوطني التي أطلقها معالي وزير الداخلية المنامة في 21 مارس / بنا / يسلط برنامج "الأمن" الإذاعي في حلقته التي تذاع غداً الخميس الضوء على دلالات مبادرة الانتماء الوطني التي أطلقها معالي وزير الداخلية، والإعلان عن تشكيل لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والتي ستتولى إعداد استراتيجية متكاملة في هذا المجال، حيث يستضيف البرنامج عدداً من أعضاء اللجنة.

برنامج "الأمن" الإذاعي، تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة مملكة البحرين ويبث كل خميس في تمام الساعة 1.00 ظهراً على الموجة FM102.3 والحلقة من تقديم شيخة الزياني ويخرجها على الهواء مساعد ملازم عبدالرحمن البطي.



للمشاركة بالبرنامج ، يمكن الاتصال على هاتف 17684888 وللتواصل عبر الرسائل النصية من شركة بتلكو 92675 ، زين88263 ، فيفا 98029، كما يمكن مشاهدته على الهواء مباشرة عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة moi_bahrain.



ن.ف/ع ع



بنا 1259 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/03/21 - 12 : 04 PM