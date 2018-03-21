بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري..الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون :قوانين دول المجلس جاءت لمحاربة التمييز العنصري المنامة في 21 مارس/ بنا / صرح الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة السفير حمد بن راشد المري، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي يوافق 21 مارس من كل عام، أن الإسلام جاء بتعاليم خالدة مباركة، منها المساواة بين البشر، وعدم التفاضل بينهم على أي أساس من الأسس غير العمل الصالح، وعدم التمييز بينهم سواءً بالعرق أو اللون أو النسب أو بأي شكل من أشكال التمييز، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا فرق لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى).

وأكد السفير المري أن المواثيق الدولية والاتفاقيات التي اعتمدت من الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري؛ تحث على القضاء على جميع أشكال التمييز و العنصرية كافة، وأن دول مجلس التعاون قد انضمت إليها للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، مشيراً إلى أن الشعوب الخليجية تحظى باهتمام بالغ من كافة دول المجلس التعاون وتحفظ حق المساواة بين مواطنيها؛ بما ينعكس إيجابياً على دور المواطن الخليجي في شتى المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ويتضح ذلك بما لديها من القوانين الصادرة في الدول الاعضاء، والتي جاءت لمحاربة التمييز العنصري ومكافحة كل أشكاله ورصد كل تجاوزاته والمحافظة على حق الإنسان بدول المجلس.







ن.ف/خ.س



بنا 1258 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/03/21 - 08 : 04 PM