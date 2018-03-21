الأمانة العامة تنظم حلقة حوارية عن المستجدات الأخيرة في اليمن الرياض في 21 مارس / بنا / نظمت الشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاربعاء حلقة حوارية بعنوان "المستجدات الأخيرة في اليمن وتأثيرها على الأوضاع في داخل اليمن والحلول المتاحة".

وقال الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات ان هذه الحلقة الحوارية تأتي في إطار الحلقات الحوارية والنقاشية التي دأبت الأمانة العامة على عقدها في إطار منتدى مجلس التعاون الذي يشكل اليوم منبر حوار بين مسؤولي الأمانة العامة ومنتسبيها، وأهل الفكر والخبرة في القضايا والأحداث التي تشهدها المنطقة وتطوراتها.



وأضاف أن الحلقة الحوارية ناقشت عدة محاور أهمها مستجدات المشهد اليمني، وتأثير تطورات الأوضاع الأخيرة التي شهدتها اليمن، وخاصة مستقبل حزب المؤتمر العام في أعقاب مقتل رئيسه علي عبدالله صالح، بالإضافة إلى الأحداث التي شهدتها عدن مؤخراً، والعملية السياسية في اليمن، والتدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، ودعمها لمليشيات الحوثي ومدى تأثرها بالمستجدات الأخيرة.



كما ناقشت الحلقة الحوارية دور مؤسسات الدولة والقوى الفاعلة السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية باليمن، في ظل إنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي يستند إلى المرجعيات الثلاث، إضافةً إلى الموقف الدولي في مستجدات الأحداث اليمنية والحلول المتاحة.



وشارك في الحلقة الحوارية، كل من د. رشاد العليمي مستشار الرئيس اليمني وزير الداخلية السابق، والأستاذ راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية، والدكتور عبدالسلام رزاز وزير المياه والبيئة السابق، والأستاذ فهد أبو ناصر مدير مكتب مستشار الرئيس، والدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث.



ن.ف/ع ع



بنا 1258 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/03/21 - 08 : 04 PM