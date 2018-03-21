اجتماعات بناءة بين وفود الكوريتين والولايات المتحدة في فنلندا فانتا في 21 مارس /بنا/ قالت وزارة الخارجية الفنلندية إن محادثات غير رسمية عقدت في فنلندا بين وفود من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة استكملت اليوم، واصفة المحادثات بأنها بناءة.

وقال المدير العام لوزارة الخارجية الفنلندية كيمو لادفيرتا للصحفيين أمام مزرعة حكومية أجرى فيها المندوبون محادثات على مدى يومين "هذا الاجتماع هو واحد من سلسلة الجلسات الأكاديمية التي كانت تستكشف على مدى سنوات سبل بناء الثقة وتقليل التوترات في شبه الجزيرة الكورية".



ورفض التعقيب على جدول أعمال المحادثات لكنه قال إن مراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا حاضرين أيضا، وان نزع سلاح كوريا الشمالية النووي لم يطرح للمناقشة.



وحضر نحو 18 مندوبا من الدول الثلاث، إلى فنلندا هذا الأسبوع لعقد مؤتمر "غير رسمي" في ظل سلسلة من التحركات الدبلوماسية قبل قمة أمريكية كورية شمالية محتملة.



وكان الرئيس الكوري الجنوبي لم يستبعد اليوم احتمال عقد قمة ثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة ، معلنا ان المحادثات يجب أن تهدف إلى إنهاء التهديد النووي على شبه الجزيرة الكورية.



ويعتزم مون عقد اجتماع مع كيم جونج أون الشهر القادم، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أيضا إنه سيجتمع مع كيم بحلول نهاية مايو.



ومن المقرر عقد الاجتماع بين مون وكيم في قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم لمدة يوم واحد. ويفكر المسؤولون في سيئول عقد الاجتماع الثلاثي المحتمل بالقرية أيضا.





خ.س



بنا 1256 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/03/21 - 03 : 04 PM