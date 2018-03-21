في تصريحات لـ"بنا".. فعاليات وطنية تشيد بإعلان معالي وزير الداخلية عن تشكيل لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة المنامة في 21 مارس / بنا / أشاد عدد من الفعاليات الوطنية والمسئولين والأساتذة والمختصين بإعلان الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة وزير الداخلية تشكيل لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، ووصفوا في تصريحات لوكالة انباء البحرين "بنا" تشكيل هذه اللجنة بانها انعكاس لحقيقة مملكة البحرين وواقع أن الوطن للجميع من خلال تعزيزها لروح الولاء للوطن عبر مفاهيم الإيثار وتعزيز قيم التسامح والألفة والتلاحم ونبذ الفوضى والكراهية والطائفية، وهو أن دل فانه يدل على أن القائمين على المؤسسة الأمنية بحثوا عن الأسباب وراء وقوع الأعمال التي تنال من استقرار الوطن وتنميته وهذا يقتضي من الجميع أفرادا وجماعات في الاشتراك والتوعية بها باعتبار أن المواطن هو العامل الأساسي في الحيلولة دون وقوع ذلك.

وأشاد رئيس تجمع الوحدة الوطنية الدكتور عبداللطيف آل محمود برؤية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدلله آل خليفة وزير الداخلية على اطلاق لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة استكمالا لخطوات مبادرة الانتماء الوطني لما في هذه الخطوة من إعادة للانتماء الوطني من خلال منظومة متكاملة تشمل (التشريعات والأنظمة، المناهج والمقررات ، المطبوعات، حملات العلاقات العامة، برامج الانتماء).



وقال "مرت مملكة البحرين بمحاولات لإشاعة الفوضى ولكن بفضل الله عز وجل وحكمة القيادة الرشيدة وجهود وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين تم إعادة الأوضاع وتحقيق الأمن والاستقرار في المملكة، وبمساندة شعب مملكة البحرين الواعي تم اجتياز هذه التجربة المريرة وتم الاستفادة من الدروس التي مررنا بها والتي من أهمها قضية تقديم الانتماء الوطني على الانتماء الطائفي والمنهجي والقومي والعشائري والقبلي والذي لم نكن نهتم به كثيرا واعتمادا على ما جُبل عليه شعب البحرين بمختلف طوائفه من احترام، لكن الأحداث الذي مرت بها مملكة البحرين أثبتت أن هناك دعما للنوافذ التي تأتي منها رياح الشرق وكان لابد من العمل على إعادة إغلاق هذه النوافذ".



من جهته، أكد أستاذ الإعلام السياسي في جامعة البحرين الدكتور عدنان جاسم بومطيع أن الاعلان عن تشكيل لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة يأتي استكمالا لخطوات مبادرة الانتماء الوطني التي أطلقها الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدلله آل خليفة وزير الداخلية في سياق زمني خطير وحساس، وحيث أدرك معاليه من خلال هذه المبادرة ضرورة تكامل الجهود في ترسيخ مبدأ الولاء للوطن بعيدا عن أي تعصب حزبي أو طائفي، موضحاً أن هذه المهددات هي التي تكرس في الإنسان عوامل الانشقاق، وتسبب في إنتاج مواطن لا هوية له، إلا بما تمليه تلك العصبيات على سلوكه وتصوراته من سلوكيات مدمرة لاستقرار الوطن.



وأشار الدكتور بومطيع إلى أهمية تكريس الانتماء الوطني في مناهج التعليم بطريقة أساسية ومبتكرة، مؤكدا ان التعليم هو الفضاء الذي ينتج لنا المواطن الصالح، لافتاً إلى ضرورة التركيز على اختيار نوعية المعلمين والمعلمات في المدارس وإعادة تأهيلهم على مبادئ التنشئة المتكاملة لأبنائنا وبناتنا لما له من أهمية بالغة في حماية أبناء الجيل من التوجهات المشوهة والمفاهيم المضللة والانحرافات العقائدية والسلوكية.



من جانبه أكد الدكتور رائد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة أن الاعلان عن تشكيل لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة هو انعكاس لحقيقة مملكة البحرين وواقع أن الوطن للجميع من خلال تعزيزها لروح الولاء للوطن عبر مفاهيم الإيثار وتعزيز قيم التسامح والألفة والتلاحم ونبذ الفوضى والكراهية والطائفية، منوهاً أنها تؤكد أن التنمية المستدامة التي تندرج ضمن قيمنا الوطنية مربوطة بشكل أساسي بالأمن الوطني، وعليه يجب علينا كمنظومة عمل حكومي وقطاع خاص دعم هذا التوجه.



وأضاف أن المبادرة تعد امتدادًا للشراكة المجتمعية التي تجسد تطلعات المواطن البحريني حيث ستكون بمثابة المحرك الفعال نحو تعزيز الهوية الوطنية حتى نعاود اعتمادها كمنهاج عمل يعزز المكاسب الوطنية، وكذلك مدى حرص المملكة على أن ينعم جميع أبنائها بالأمن والأمان، دون تفرقة من خلال إتباع نهج الوسطية والاعتدال، ومواجهة التطرف والطائفية والكراهية، ومن هذا المنطلق فإنه يتوجب علينا جميعًا كمنظومة عمل حكومي وقطاع خاص ومؤسسات أهلية، العمل على تعزيز ودعم هذه المبادرة، لأن البحرين وطن للجميع وعلى الجميع أخذ زمام المبادرة لرأب الصدع وتعزيز ثقافة الهوية الوطنية والمواطنة والانتماء.



الى ذلك أشاد السيد يوسف محمد مدير إدارة وسائل الاعلام بوزارة شؤون الاعلام بإعلان معالي وزير الداخلية تشكيل لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة التي تهدف الى تعزيز المواطنة وتنمية الانتماء الوطني بين جميع مكونات المجتمع البحريني وقال انها ستساهم بشكل كبير ومؤثر في تعزيز قيم المواطنة والاعتزاز بالمكتسبات الوطنية وتنمية الشعور الوطني بكافة صورة واشكاله، مشيراً الى الانعكاسات الإيجابية لهذه المبادرة خصوصا بين أوساط الشباب والناشئة الذين يواجهون يومياً سيلا من الافكار المتنوعة والثقافات ومخاطبة العالم بكافه صوره واشكاله خاصة في ظل تطور وسائل التواصل والتكنلوجيا، مؤكدا ان هذه المبادرة الوطنية جاءت لتكون نواة لمبادرات تعزيز ثقافة الهوية الوطنية والمواطنة والانتماء.



وقال انه يجب ان تتزامن مع هذه المبادرة الوطنية مساهمات ومبادرات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة من خلال تسخير برامجها وانشطتها ودورها الوطني بدءا من الاسرة والمدرسة والمجتمع، لتمارس دورها الوطني وتكون خير مساند لمبادرة معالي وزير الداخلية التي تعد نقلة نوعية ومجتمعية بين المؤسسة الأمنية والمجتمع المدني، والتي من خلالها سيتم تحقيق هدف تعزيز ثقافة الانتماء والهوية الوطنية من منظور علمي وعملي وعلى أسس منهجية وذات خطة وطنية شاملة تبدأ من هذه المبادرة لتحقق الهدف الاسمى الذي تسعى اليه هذه المبادرة الوطنية التي ترتكز على مقومات هامة عرف بها مجتمع البحريني منذ القدم بالتسامح والوسطية والمحبة وقبول الاخر والتعايش الفكري والديني.



من جانبه اشار السيد علي أميني مدير ادارة الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، انه بالنظر إلى المبادرة الشاملة للانتماء الوطني التي تبناها معالي وزير الداخلية هذا العام وعناصرها الخمسة (التشريعات والأنظمة - المناهج والمقررات – المطبوعات - حملات العلاقات العامة - وبرامج الانتماء) فإن التشريعات والأنظمة التي تم تطويرها وتحديثها في كافة القطاعات لاسيما الأمنية منها تشكل العصب الأساسي لضمان توفير كافة الحقوق للجميع دون استثناء وتسهم في ضبط كافة المؤثرات السلبية والدخيلة على المجتمع؛ الأمر الذي يعزز حب الوطن والشعور بالمساواة لدى الجميع.



وفيما يخص المناهج والمقررات قال أميني إن هناك تجارب عالمية اعتمدتها وزارة الداخلية بعد إعدادها بما بتناسب مع قيمنا الاسلامية وعاداتنا وتقاليدنا العربية لعل ابرزها تطبيق برنامج مكافحة العنف والادمان معاً بجميع مدارس مملكة البحرين وبكل المراحل العمرية والذي يهدف الى تهيئة جيل واع قادر على اتخاذ القرارات المثلى للوصول إلى حياة اجتماعية خالية من العنف والإدمان وتعزز روح المسؤولية والوجبات لتحمي النشء والشباب من آثار وعواقب التطرف الفكري والمعتقدات الخاطئة التي يتم استهدافهم بها عبر العديد من الوسائل الإلكترونية والتواصل الاجتماعي.



بدوره ، أكد الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المساعد في جامعة البحرين أن الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدلله آل خليفة وزير الداخلية أثر على أن يضع يده على الحلول الأمنية للجرائم التي تمس النظام العام بمدلوله الثلاث (أمن وصحة وسكينة عامة)، وذلك من واقع تحديد الأسباب والدوافع انتهاء بالحلول، وذلك بأن أعلن معاليه عن تشكيل لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة المرتكزة على بعض المحاور وهي ( التشريعات والمناهج والمطبوعات وحملات العلاقات العامة وبرامج الانتماء)، وقال "وهذا في نظري أن دل على شيء فهو يدل على أن القائمين على المؤسسة الأمنية ليس هدفهم فقط الدور الأمني التقليدي والذي يقوم على القبض على المجرمين والتحقيق معهم تمهيداً إلى إحالتهم للقضاء بل أن الوزارة بحثت عن الأسباب والدوافع وراء الدوافع التي حدثت بوقوع هذه الأعمال التي تنال من استقرار الوطن وتنميته وهذا يقتضي من الجميع أفرادا وجماعات في الاشتراك والتوعية بها باعتبار أن المواطن هو العامل الأساسي في الحيلولة دون وقوع ذلك".



خ.ب/ع ع



بنا 1256 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/03/21 - 07 : 04 PM