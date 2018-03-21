اشتباكات بين قوات موالية لنظام الاسد واخرى موالية لتركيا في ريف حلب حلب في 21 مارس /بنا/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باندلاع اشتباكات بين المسلحين الموالين للنظام السوري وقوات عملية غصن الزيتون التي تقودها القوات التركية في القطاع الشمالي الغربي من ريف حلب.

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم، إن الاشتباكات تتركز في محيط قرية كيمار وفي محاور على خطوط التماس بين الطرفين في الريف الشمالي لحلب.



وحسب المرصد ، اندلع القتال إثر هجوم من فصائل المعارضة السورية المسيطرة على منطقة عفرين، ضمن محاولتها التقدم في المنطقة وتوسعة نطاق سيطرتها.



وأشار المرصد إلى أن محاور القتال تشهد استهدافات متبادلة بين الطرفين، فيما لم ترد معلومات عن الخسائر البشرية إلى الآن.



كان الجيشان التركي والسوري الحر سيطرا على مدينة عفرين في إطار عملية غصن الزيتون التي كانت انطلقت نهاية يناير الماضي.





خ.س



بنا 1238 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/03/21 - 45 : 03 PM