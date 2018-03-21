رئيس الأركان الكويتي يبحث مع رئيس مكتب التعاون العسكري الأمريكي موضوعات مشتركة الكويت في 21 مارس /بنا/ بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر اليوم مع رئيس مكتب التعاون العسكري الأمريكي العميد طيار سانت كلمنتي موضوعات مشتركة.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي نقلا عن وكالة الانباء الكويتية، إن اللقاء بين الجانبين تطرق الى مناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين.



خ.س



بنا 1234 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/21 - 54 : 03 PM