طيران الخليج تؤكد عدم دخول الأمن البريطاني طائرتها المنامة في 21 مارس/ بنا / في أعقاب التقارير الإعلامية الأخيرة حول رحلة طيران الخليج رقم GF003 المغادرة من مملكة البحرين إلى العاصمة البريطانية لندن، تؤكد شركة طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – أنه عند هبوط طائرتها GF003 في مطار لندن هيثرو يوم الثلاثاء 20 مارس 2018 عند الساعة 14:51 (بالتوقيت المحلي)، اتصلت شرطة متروبوليتان بشركة طيران الخليج متقدمة بطلب استجواب احد الركاب. وامتثالاً لهذا الطلب، قام أفراد طاقم شركة طيران الخليج بمرافقة الراكب من الطائرة.

وخلافاً لتقارير العديد من وسائل الإعلام، فان شركة طيران الخليج تؤكد عدم دخول أي فرد من السلطات المعنية إلى طائرتها، وأن جميع ركاب الطائرة على متن الرحلة رقم GF003 غادروا الطائرة بشكل طبيعي للقيام بالإجراءات المعتادة من أجل الانتقال إلى مبنى المطار.



وتدخل هذه الإجراءات والممارسات الأمنية بالكامل في نطاق سلطة النظام وسلطات الشرطة الرسمية لبلد المقصد، وتتبع هذه الاجراءات في جميع شركات الطيران والمطارات في جميع أنحاء العالم. كما أن الأمن والسلامة لمسافري طيران الخليج وأفراد طاقم الطائرة تأتي على رأس أولويات الناقلة، حيث يتعامل طاقم شركة طيران الخليج مع هذه الأمور بمستوى عال من الاحترافية.



ن.ف/خ.س



بنا 1218 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/03/21 - 21 : 03 PM