الأشغال: تغيير الحركة المروية بمنطقة المطاعم في العدلية بدءاً من يوم غد المنامة في 21 مارس / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه ضمن خطة الوزارة لتخفيف الإزدحامات وضمان انسيابية الحركة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، فإنه سيتم إجراء تغيرات في اتجاه تغيير الحركة المرورية في منطقة المطاعم (مجمع 338) بمنطقة العدلية، وذلك بدءاً من يوم غد الخميس الموافق 22 مارس الجاري، والتي سينعكس أثرها على القطاعات السياحية والتجارية والاقتصادية التي تتمتع بها المنطقة.

وسيكون المدخل الرئيسي لمنطقة المطاعم من طريق 3801 (المقابل لفندق الخليج) وطريق 3825 المؤدي إلى شارع يوسف الشيراوي ومنطقة المطاعم، حيث سيكون شارع يوسف الشيراوي مخرجاً لهذه المنطقة الحيوية إلى شارع بني عتبة، كما سيتم إجراء بعض التعديلات على اتجاه الطرق المحيطة في المنطقة.



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بنا 1148 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/21 - 52 : 02 PM