محافظ العاصمة يشهد اختتام المركز الإقليمي لمكافحة العنف والإدمان لدورته العاشرة المنامة في 21 مارس / بنا / أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان "معاً" أهمية الأدوار المؤثرة والفاعلة التي يحققها البرنامج في زيادة مستوى الوعي العام تجاه الأفكار والأنماط والظواهر الخاطئة والسلبية التي يشهدها المجتمع، موضحاً أن البرنامج دأب على نشر مضامين إعلامية وتثقيفية ضمن حملات متسلسلة تستهدف ترسيخ التعاون والتلاحم والتكاتف مع قوى المجتمع مما يصب ذلك في ترسيخ مفهوم الأمن الاجتماعي وقدرته على توفير بيئة آمنة للعمل والبناء وبعثه الطمأنينة في النفوس.

جاء ذلك بمناسبة اختتام المركز الاقليمي لمكافحة العنف والإدمان الدورة العاشرة لمنفذي برنامج "معا" والتي تأتي ضمن مخرجات اجتماع اللجنة وبهدف زيادة عدد منفذي البرنامج وتماشياً مع الخطة التدريبية للمركز الإقليمي للسعي بتوفير كافة متطلبات استراتيجية العمل في البرنامج ورفع نسبة الطلبة المستفيدين من تطبيق البرنامج في المدارس بكل المراحل العمرية، بالتعاون مع مديريات شرطة محافظات مملكة البحرين.



وقد قام طاقم التدريب البحريني بتنفيذ الدورة وتغطية الجوانب الأكاديمية والتربوية فيها والتي تهدف الى إعداد الأفراد وتدريبهم وفق أعلى معايير التدريب المعتمدة في المنظمة وتتمثل في تطوير كافة المهارات الشخصية والعامة للمتدربين لتعزيز قدراتهم في التعامل مع مختلف المراحل العمرية في المدارس وتزويدهم بالمهارات التواصل مع الجمهور وأيضاً مهارات التحكم بالوقت والادارة الصفية الحديثة ومن جانب آخر تم تأهيلهم لتطبيق منهج "معا" التوعوي المعتمد في المركز الإقليمي.



خ.ب/خ.س



بنا 1141 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/21 - 49 : 02 PM