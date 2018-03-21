مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج: البحرين تضرب أروع الأمثلة في قيم التعايش والتسامح المنامة في 21 مارس / بنا / أكد الدكتور علي بن عبد الخالق القرني، مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، أن مملكة البحرين تجسد أروع الأمثلة منذ القدم في تطبيق قيم التسامح والتعايش والمواطنة، كما أن للبحرين دوراً كبيراً في دعم المكتب وأنشطته منذ إنشائه، إلى جانب مساهمتها المتميزة في دعم جامعة الخليج العربي واستضافة مدينة الملك عبدالله الطبية التي تعد صرحاً نفتخر به جميعاً، مشيرا الى أن مملكة البحرين تعتبر خير داعم للتعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات، وفي مقدمته المجال التعليمي.

جاء ذلك في تصريح للدكتور القرني، بمناسبة زيارته للمملكة للمشاركة في إطلاق وتنفيذ فعاليات تدريبية حول التحصين الفكري للناشئة، ضمن مبادرة تعزيز دور الأسرة والمدرسة، والتي ينظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج، بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم في دول المنطقة، بهدف تدريب المدربين على تنمية مهارات الطلاب في تبني الفكر الوسطي، والوقاية من الانحراف الفكري بأنواعه، والتعريف بمفاهيم الفكر الوسطي، ورفع كفاءة المربّين في اكتشاف مؤشرات التطرف في سلوك الطلاب وأفكارهم، لتعزيز المناعة الفكرية من خلال ابتكار أساليب لمواجهته من خلال المبادرات الطلابية.



وقال الدكتور القرني ان ورشة التحصين الفكري تأتي ضمن سياق عدد من ورش العمل التي ينظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج، وتتناول عدداً من الموضوعات التربوية، مثل العمل المدرسي وتمهين التعليم والترخيص للمدارس الخاصة ومفهوم المواطنة.



وأضاف أن مكتب التربية العربي لدول الخليج أخذ على عاتقه تدريب المعلمين على غرس المهارات اللازمة التي تجعل الناشئة منتجين لأنفسهم وأوطانهم، وتحصينهم ضد الانجراف الذي يأتي من التطرف والغلو، وتبني الفكر الوسطي الذي يبعد الشباب عن التطرف بأنواعه، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج في الدول الأعضاء وفق الاستراتيجية الطموحة التي ينفذها المكتب.



وبخصوص الدور الذي يضطلع به مكتب التربية العربي، قال ان المكتب الذي أنشئ عام 1975م يعد من بذور التعاون الخليجي المشترك، ويهدف إلى المساهمة في توحيد دول وشعوب المنطقة بالتعاون فيما بينها، وتطوير الجهود الجماعية وطرق التعاون في مجالات الاهتمام، وزيادة فعالية أنظمتها التعليمية لتلبي احتياجات التنمية في المنطقة.



وأضاف القرني "مع أن المقر الرئيسي للمكتب في العاصمة السعودية الرياض، إلا أن عدداً من المراكز البحثية التابعة له تنتشر في عدد من الدول الخليجية، كما أن دور المكتب لا يقتصر على المحيط الخليجي فحسب، بل يتعدى دوره ليشمل المحيط الإقليمي، فهو يمثل الدول العربية في اللجنة التوجيهية العليا للهدف الإنمائي الرابع من أهداف اليونسكو، إلى جانب الشراكات مع المنظمات الدولية المتخصصة مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وغيرها من المنظمات، كما يعتبر المكتب بيت خبرة تلجأ إليه الوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية لمساعدتها على تنفيذ البرامج التعليمية".



وعن جامعة الخليج العربي قال الدكتور علي القرني إن هذه الجامعة هي المؤسسة التعليمية المشتركة التي أوصى المكتب بإنشائها تحت مظلته، وهي نموذج مشرق للتعاون والتوحد والأخوة الخليجية، ورمز لنجاح العمل التربوي الخليجي المشترك.



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بنا 1139 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/21 - 46 : 02 PM