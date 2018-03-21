اختتام فعاليات التمرين المشترك "ترابط 14" المنامة في 21 مارس/ بنا / اختتمت صباح اليوم ، فعاليات التمرين المشترك "ترابط 14" الذي نفذته قوة دفاع البحرين ممثلة بالقوة الخاصة الملكية وبمشاركة العمليات الخاصة بالقوات المسلحة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بحضور اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات في القرية النموذجية برأس البر.

ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة تمارين ترابط التي يجرى تطبيقها بشكل دوري بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في إطار التعاون العسكري المشترك بين الأشقاء، والذي له امتداد طويل حافل بتبادل الخبرات، والتجارب، والتنسيق، في المجال العسكري.



حضر ختام فعاليات التمرين المشترك عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.



ن.ف/خ.س



بنا 1137 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/21 - 45 : 02 PM