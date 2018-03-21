المفتش العام يتفقد إحدى وحدات قوة الدفاع ويطلع على مستوى الجاهزية المنامة في 21 مارس/ بنا / تفقد اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام صباح اليوم، إحدى وحدات قوة دفاع البحرين وأطلع عن كثب على مستوى جهوزية الوحدة واستعداداتها العسكرية بالإضافة إلى برامج الإعداد والتدريب.

حضر الجولة التفقدية اللواء الركن علي صقر النعيمي مدير الإمداد والتموين، واللواء الركن محمد عبدالله عبدالعزيز الأحمد مدير شؤون الضباط والأفراد، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.



ل.ب/خ.س



بنا 1136 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/03/21 - 44 : 02 PM