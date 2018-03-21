القائد العام يستقبل اللواء الرجوب ويشيد بالعلاقات الاخوية بين البلدين المنامة في 21 مارس/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم، اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين باللواء جبريل الرجوب، مشيداً معاليه بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، متمنياً معاليه كل التقدم والتطور للرياضة الفلسطينية بشكل عام وللمنتخب الفلسطيني لكرة القدم بشكل خاص.



حضر اللقاء سعادة السيد خالد عارف سفير دولة فلسطين لدى المملكة، وسعادة المقدم الركن الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم.



ن.ف/خ.س



بنا 1135 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/03/21 - 40 : 02 PM