الأشغال : غلق مسار من كل جهة على شارع ولي العهد على مراحل المنامة في 21 مارس /بنا/ أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تطوير شارع ولي العهد بالرفاع تستدعي غلق مسار على مراحل من كل جهة وتوفير مسار للحركة المرورية في كلا الاتجاهين.

واوضحت الاشغال انه سيتم العمل في الموقع المذكور خلال أيام عطل نهاية الاسبوع ابتداءً من يوم غد الخميس الساعة 11:00 مساءً إلى الأحد الساعة 05:00 صباحاً، وذلك لمدة شهرين حتى 01/05/2018.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



ن.ف/خ.س



بنا 1125 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/03/21 - 33 : 02 PM