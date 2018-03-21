الأمانة العامة لمجلس التعاون تبحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي الرياض في 21 مارس / بنا / استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم، الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي الدكتور المهندس كمال بن عبدالله آل حمد، بحضور رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السيد عبدالملك آل الشيخ، ومدير وحدة المستشارين بالأمانة العامة الدكتور بندر العضياني.

وخلال اللقاء، تم بحث الجهود التي يقوم بها الاتحاد في المجالات المتصلة بتطوير القطاع الهندسي الخليجي ووضع التشريعات والأنظمة الهندسية المتعلقة بمزاولة مهنة الهندسة وتعزيز دورها في تحقيق النهضة العمرانية والحضارية بدول المجلس، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والاتحاد الهندسي الخليجي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1113 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 86 اخر تحديث : 2018/03/21 - 18 : 02 PM