الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل مبعوث الأمم المتحدة الجديد الى اليمن الرياض في 21 مارس/ بنا / استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض ، اليوم ، السيد مارتن جريفيس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى الجمهورية اليمنية.

وقد رحب الزياني بالمبعوث الأممي الجديد بمناسبة تعيينه في هذا المنصب متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية، معربا عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلها سلفه سعادة السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد للتوصل الى تسوية سياسية في اليمن، مؤكدا دعم ومساندة مجلس التعاون لجهود المبعوث الأممي الجديد لإعادة إحياء العملية السياسية في اليمن للتوصل الى حل سياسي يحفظ أمن واستقرار وسيادة اليمن.

كما أعرب الأمين العام عن ترحيبه بالبيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن الأسبوع الماضي، باعتباره خطوة مهمة لتأكيد موقف المجتمع الدولي الرافض للانقلاب على الشرعية وضرورة وقف الحرب واحلال السلم في اليمن لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

كما جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في الجمهورية اليمنية ، والجهود المطلوبة لإعادة احياء المفاوضات السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والسبل الكفيلة بتكثيف الجهود الدولية لإيصال المساعدات الانسانية للشعب اليمني.

حضر الاجتماع معالي مدخل دخيل الهذلي مبعوث الأمين العام الى اليمن، وسعادة الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، والوفد المرافق للمبعوث الأممي.





ل.ب/خ.س



بنا 1105 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 87 اخر تحديث : 2018/03/21 - 14 : 02 PM