وزير التربية والتعليم يستقبل وفد غرفة تجارة وصناعة عجمان

المنامة في 21 مارس/ بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى وفد غرفة تجارة وصناعة عجمان برئاسة السيد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء بالغرفة، وذلك بمناسبة مشاركتهم في معرض البحرين الدولي للتعليم والتدريب، حيث قدم الوفد للوزير عرضاً حول الجامعات في عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة وخدماتها التعليمية التي تقدمها للطلبة.

ومن جانبه أطلع وزير التربية والتعليم وفد غرفة تجارة وصناعة عجمان على الدور الذي يقوم به مجلس التعليم العالي واللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، مؤكداً اهتمام الوزارة بتشجيع التعاون مع الجامعات التي يلتحق الطلبة البحرينيون بالدراسة فيها، في إطار الجهود المبذولة لخدمة الطلبة داخل مملكة البحرين وخارجها.

حضر اللقاء الأستاذة كفاية العنزور مدير إدارة المنظمات واللجان.





ن.ف/خ.س



بنا 1046 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/03/21 - 58 : 01 PM