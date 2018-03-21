بعد استقالة الرئيس المفاجئة..رئيس البرلمان في ميانمار يستقيل ايضا

يانغون في 21 مارس /بنا/ قدم رئيس مجلس النواب في ميانمار وين مينت استقالته اليوم ، وذلك بعد ان كان رئيس البلاد ، تين كياو، أعلن استقالته من منصبه في وقت سابق من اليوم، قائلاً إنه يريد أن يستريح من عمله الحالي، وفقاً لما ذكره في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وذكرت تقارير أن استقالة رئيس مجلس النواب تؤجج تكهنات بشأن احتمالية أن يحل محل الرئيس.



وقال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي لوكالة الأنباء الألمانية انه " ووفقا لدستور ميانمار، سوف ينتخب البرلمان خليفة للرئيس خلال سبعة أيام ".



وذكرت صحيفة بي بي سي بورما اليوم أن رئيسة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي دعت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية لحضور عشاء السبت المقبل لمناقشة استقالة الرئيس ومستقبل قيادة الحزب.





خ.س



بنا 0756 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/21 - 10 : 11 AM