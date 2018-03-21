الرئيس الأمريكي يهنئ في اتصال هاتفي نظيره الروسي بانتخابه لولاية ثانية

واشنطن في 21 مارس/ بنا / هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بانتخابه لولاية ثانية.

وقال ترامب إنه سيلتقي بالرئيس الروسي قريبا، رغم توتر العلاقات بين البلدين، بعد ان كشفت تقارير في واشنطن عن تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية.



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يقبل بنصيحة مساعده لشؤون الأمن القومي الذي نهاه عن تهنئة الرئيس فلاديمير بوتين بالفوز في الانتخابات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في البيت الأبيض، أن بعض مستشاري الرئيس الأمريكي قدموا له يوم أمس الثلاثاء قبيل تحدثه بالهاتف مع نظيره الروسي، مقترحات مكتوبة بخط اليد حول القضايا الرئيسية الممكن بحثها خلال الحديث الهاتفي.



وشدد المصدر على أنه يتم عادة تقديم مثل هذه المقترحات إلى الرئيس الأمريكي قبيل جميع المحادثات الهاتفية مع القادة الأجانب.

وقال مصدر الصحيفة: "على الأوراق المتضمنة المقترحات كتبت عبارة "عدم تهنئة بوتين"، ولكن دونالد ترامب تجاهل هذه النصيحة كما تجاهل أيضا نصيحة مستشاريه الذين طلبوا منه التطرق خلال الحديث مع بوتين إلى موضوع تسمم عميل لندن السابق في بريطانيا سيرغي سكريبال في بريطانيا.



وفيما وصفت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مكالمة ترامب مع بوتين بأنها "بروتوكول"، قال الكرملين إن محادثة اليوم كانت إيجابية للغاية وركزت على تجاوز المشكلات في العلاقات.





و.ش



بنا 0734 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/03/21 - 39 : 10 AM