تلقت حوالي 99 طلباً للمشاركة من رواد الأعمال..سمو ولي العهد وسمو دوق يورك يرعان انطلاق النسخة الأولى في البحرين من "رواد في القصر" المنامة في 21 مارس/ بنا / أعلن صندوق العمل (تمكين) عن تلقي 99 طلباً للمشاركة من رواد الأعمال البحرينيين في برنامج "رواد في القصر"، الذي يعقد في نسخته الأولى في البحرين برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك وبالشراكة مع صندوق العمل (تمكين).

ويهدف هذا البرنامج الدولي المتميز، الذي من المقرر أن تقام فعاليته الرئيسية بمملكة البحرين في 5 إبريل المقبل بقلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بالرفاع ، إلى فتح المجال أمام رواد الأعمال للتعرف على فرص تطوير ونمو مشاريعهم التجارية ضمن إطار شبكة متكاملة من التواصل والدعم التي تتيح المجال للمزيد من إمكانيات التطوير الممكنة للمشاريع والتواصل مع قيادات ريادية والاطلاع على الأسواق العالمية وفرص دخولها والاستثمار فيها في إطار من الشراكة والتعاون مع مؤسسات عالمية.

وقد أسس صاحب السمو الملكي دوق يورك، رواد في القصر (Pitch@Palace ) عام 2014، لتوفير منصة يحقق فيها رواد الأعمال المزيد من النمو والتطور لأعمالهم.

وتأتي استضافة مملكة البحرين للبرنامج للتأكيد على ما تؤمن به من أهمية الاستثمار في المواطن البحريني وتشجيع طاقات الإبداع والابتكار في القطاع الخاص وتعزيز دور ريادة الأعمال، باعتبار ذلك من الأولويات التي تدعم البيئة الاقتصادية وتعزز من تنوع أدواتها، وذلك انسجاماً مع تطلعاتها في رؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث يقدم هذا البرنامج فرصة قيمة للمشاركين للحصول على الدعم والمساندة على يد مختصين محليين ودوليين.

ومن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" الدكتور إبراهيم محمد جناحي حرص تمكين من جهتها على دعم مشاركة رواد الأعمال البحرينيين في هذا البرنامج، بما يسهم في تحقيق المكتسبات التنموية المرجوة لأبناء المملكة، وتعزيز مساهماتهم في دفع الابتكار والابداع في القطاع الخاص، فيما يدعم البيئة الاقتصادية البحرينية.

جدير بالذكر ان البرنامج يأتي بشراكة استراتيجية مع مجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية وعليه سيقدم للفائزين في هذه المسابقة دعما خاصا من خدمات دعم استشارية، وتوجيهية، فضلاً عن تقديم منح دعم الأعمال والمساندة من خلال حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال.

ومن المقرر أن يتم اختيار 12 مرشحاً للمشاركة في جائزة هذا البرنامج، والذي سيتم على إثره التنافس للمشاركة في الجائزة على المستوى الدولي، حيث سيقوم رواد الأعمال بتقديم عروضهم لمدة ثلاث دقائق أمام حضور يضم كبار المؤثرين في عالم الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا والإعلام في الفعالية الرئيسية التي ستقام بقلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بالرفاع، وسيتم اختيار الفائزين عبر تصويت الحضور ومن ثم دعوتهم لحضور النسخة العالمية من رواد في القصر التي تقام في قصر سانت جيمس بلندن في المملكة المتحدة خلال ديسمبر 2018.

وفي نهائيات المنافسة سيقوم مرشحان من مجموع الاثني عشر مشاركا من كل دولة مشاركة في العالم بالانضمام إلى فرصة التنافس الدولي في قصر سانت جيمس بالمملكة المتحدة، بحضور دوق يورك وعدد من الخبراء والمهتمين.

وسينضم جميع المشاركين الاثني عشر في الشبكة المتنامية لخريجي برنامج رواد في القصر ويتلقون من خلالها الدعم المتواصل.









ل.ب/خ.س



بنا 0732 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/03/21 - 37 : 10 AM