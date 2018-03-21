لافروف قلق بشأن الدرع الأمريكية في اليابان وتارو يعتبره حماية لبلاده موسكو في 21 مارس /بنا/ أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نشر الولايات المتحدة عناصر درعها الصاروخي في اليابان يمس المصالح الروسية فيما اعتبر نظيره الياباني تارو كونو أن نشرها ضروري لحماية بلاده.



وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره كونو اليوم في طوكيو، أن "موسكو قلقة بشأن خطط الولايات المتحدة لنشر عناصر من نظام الدفاع الصاروخي العالمي في اليابان بما له تأثير مباشر على مصالح روسيا" مضيفا :" لا أحد يجب أن يضمن أمن بلده على حساب أمن الآخرين."



ودعا لافروف إلى مناقشة قضية نشر الدرع الصاروخية في اليابان عبر حوار مشترك يتوقع أن يتم عقده في القريب العاجل.



لكن وزير الخارجية الياباني اكد من جهته أن نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في اليابان يهدف إلى حماية مواطنيها وأراضيها ولن يشكل تهديدا لروسيا.





خ.س



بنا 0717 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/03/21 - 24 : 10 AM