الاحتلال الاسرائيلي ينفذ حملة مداهمات واسعة ويعتقل 30 فلسطينيا في الضفة والقدس المحتلة

القدس المحتلة في 21 مارس/ بنا / نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم سلسلة مداهمات طاولت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال نحو ثلاثين فلسطينيا، بمساندة أكثر من 300 جندي وطائرات مروحية، في حملة غير مسبوقة.

وكانت اكبر حملة اعتقالات في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة حيث تم اعتقال نحو عشرين فلسطينيا معظمهم من الأطفال والأشقاء، وحوّلتهم الى مراكز اعتقال وتحقيق بمدينة القدس، في حين سلمت عدداً آخر من المواطنين أوامر استدعاء للتحقيق.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن الناطق باسم حركة فتح في المخيم ثائر فسفوس، إن قوة عسكرية كبيرة، قوامها أكثر من 300 جندي، ترافقها قوة من مخابرات الاحتلال تساندها طائرة مروحية، اقتحمت المخيم من جهة الحاجز العسكري، وشرعت بحملة دهمٍ واسعة لمنازل المواطنين، روعت خلالها الأطفال والنساء، وأتلفت ممتلكات المواطنين قبل انسحابها من المخيم في ساعات الصباح الأولى.



وفي السياق، كثفت قوات الاحتلال من نشر آلياتها العسكرية ونصب الحواجز في محيط قرى وبلدات المحافظة بشكل لم يسبق له مثيل.









و.ش



بنا 0712 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/03/21 - 19 : 10 AM