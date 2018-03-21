اتفاق لإجلاء مسلحين من حرستا بالغوطة الشرقية



الغوطة في 21 مارس /بنا/ قال مصدران بالمعارضة اليوم إنه تم التوصل إلى اتفاق بوساطة روسية لإجلاء مجموعة من المسلحين من بلدة في الغوطة الشرقية إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة وذلك في أول اتفاق من نوعه في المعقل الأخير للمسلحين قرب العاصمة.



وقال مسؤول مطلع على المحادثات التي جرت لعدة أيام "تم الانتهاء من الاتفاق وقد يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد إعلان وقف إطلاق النار اليوم الأربعاء".

وتأتي اتفاقات الإجلاء بعد سنوات من الحصار والقصف وهي سياسة استراتيجية كبيرة للجيش السوري لإرغام المسلحين على الاستسلام.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم الذي بدأه الجيش الشهر الماضي بدعم من قوة جوية روسية أسفر عن مقتل مئات الأشخاص ، وفرار الاف المدنيين هربا من القصف الذي استمر لأسابيع.





خ.س



بنا 0710 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/03/21 - 18 : 10 AM