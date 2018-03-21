الرئيس هادي يستعرض مع غريفيث الاوضاع في اليمن منذ انقلاب الميليشيا الحوثية

الرياض في 21 مارس /بنا/ استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد الى اليمن مارتن غريفيث.



وذكرت وكالة الانباء اليمينة ان الرئيس هادي استعرض خلال اللقاء واقع الأوضاع في اليمن منذ انقلاب المليشيات الحوثية الايرانية على التوافق والسلام في اليمن تنفيذا لمخططات واجندة ايران المعادية لليمن والمستهدفة لدول الجوار وما خلفته معها من معاناة انسانيه وحصار للمدن والعبث بمقدرات البلد في كافة المجالات وما احدثته من كارثة إنسانية.



من جانبه عبر المبعوث الأممي عن تفاؤله الكبير في السير قدما لتحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار المنشود. مؤكدا أنه سيبذل جهود مضاعفة لإحلال السلام على اساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصالة وفي مقدمتها القرار 2216.





خ.س



بنا 0655 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/03/21 - 17 : 10 AM