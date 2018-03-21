ولي العهد السعودي يستعرض مع أعضاء مجلس الشيوخ الشراكة التاريخية والاستراتيجية ومحاربة الارهاب ومواجهة التدخلات الإيرانية واشنطن في 21 مارس /بنا/ اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، دان سوليفان، وتوم كوتون، وجو مانتشن، وليندزي جراهام.



وتطرق الاجتماع، كما افادت وكالة الانباء السعودية، إلى العلاقة الثنائية بين البلدين ، والشراكة التاريخية والاستراتيجية المتطورة، وسبل تعزيزها، ورؤية المملكة 2030م.



كما تم مناقشة الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، ومواجهة التدخلات الإيرانية.





خ.س



بنا 0640 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/21 - 50 : 09 AM