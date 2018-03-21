اسرائيل تقر رسميا بقصف المفاعل النووي السوري في 2007 وتدعو الجميع "لاستيعاب الدرس"

القدس المحتلة في 21 مارس/ بنا / أقر الجيش الإسرائيلي اليوم بأن طائراته دمرت منشأة في شرق سوريا يشتبه في أنها مفاعل نووي سري قبل أكثر من عشر سنوات.

واكد الجيش "لقد دمرنا المفاعل النووي السوري في ضربة جوية عام 2007 .. إن الضربة الجوية أزالت تهديدا كبيرا على إسرائيل والمنطقة.



وكانت اسرائيل نفذت غارة جوية في السادس من ديسمبر2007، وأسفرت عن تدمير منشأة صحراوية في منطقة "الكُبر" في محافظة دير الزور.

واشارت الولايات المتحدة في ذلك الحين إن المنشاة تضم مفاعلا نوويا تشيده سوريا سرا بمساعدة من كوريا الشمالية، الأمر الذي نفته دمشق.



واعلنت اسرائيل بعد هذه الخطوة نشر مواد تم رفع السرية عنها حديثا وتشمل صورا وتسجيلا مصورا من قمرة قيادة طائرة للحظة التي دمرت فيها ضربة جوية منشأة الكبر في الصحراء القريبة من دير الزور.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي "على الجميع في الشرق الأوسط استيعاب الدرس من الضربة الإسرائيلية للمفاعل السوري".



واضاف "وأضاف في بيان بعد اعتراف إسرائيل رسميا بمهمة تدمير مفاعل الكبر عام 2007 "الدوافع لدى أعدائنا تنامت في السنوات الأخيرة ولكن قدرة قوات الدفاع الإسرائيلية تنامت أيضا".

وقال قائد الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال جادي إيزنكوت في البيان الصادر اليوم "الرسالة من الهجوم على المفاعل النووي في 2007 هي أن دولة إسرائيل لن تسمح ببناء قدرات تهدد وجود إسرائيل".









و.ش



بنا 0639 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/03/21 - 46 : 09 AM