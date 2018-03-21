قمة ثلاثية قد تجمع بين الكوريتين والولايات المتحدة

سيئول في 21 مارس /بنا/ قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جي-إن اليوم إنه من الممكن عقد قمة ثلاثية مع كوريا الشمالية والولايات المتحدة وإن المحادثات يجب أن تهدف إلى إنهاء التهديد النووي على شبه الجزيرة الكورية.



ويعتزم مون عقد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الشهر القادم بعد نشاط دبلوماسي في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أيضا إنه سيجتمع مع كيم بحلول نهاية مايو.



وقال مون خلال اجتماع تحضيري في القصر الرئاسي الأزرق للقمة بين الكوريتين "ستكون القمة بين كوريا الشمالية وأمريكا حدثا تاريخيا في حد ذاته في أعقاب قمة بين الكوريتين".



وأضاف "اعتمادا على المكان، قد يكون المكان مؤثرا..واعتمادا على التقدم فقد يؤدي إلى قمة ثلاثية بين الجنوب والشمال والولايات المتحدة".



ومن المقرر عقد الاجتماع بين مون وكيم في قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم لمدة يوم واحد. ويفكر المسؤولون في سول في عقد الاجتماع الثلاثي المحتمل بالقرية أيضا.



خ.س



بنا 0621 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/03/21 - 24 : 09 AM