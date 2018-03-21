افتتح "أسبوع المهن" بمعهد البحرين للتدريب .. وزير التربية: إطلاع الباحثين عن العمل على الخيارات الوظيفية المتاحة المنامة في 21 مارس / بنا / افتتح وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، بحضور المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، فعاليات معرض "أسبوع المهن 2018"، الذي ينظمه معهد البحرين للتدريب بمقره بمدينة عيسى، بمشاركة 25 جهة حكومية وخاصة.

وأكد الدكتور النعيمي أهمية الدور الذي يقوم به هذا المعرض السنوي المتميز من تعريف لطلبة معهد البحرين للتدريب أو مؤسسات التعليم العالي أو المدارس الثانوية باحتياجات سوق العمل، لمساعدتهم على تحديد وجهتهم المهنية المستقبلية المناسبة، وإطلاع الباحثين عن العمل على الخيارات الوظيفية المتاحة في المؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة، وتوفير فرص التدريب النوعي لهم.



وأضاف الوزير: "إننا ننظر إلى هذه الفعالية باعتبارها إحدى المبادرات الإيجابية للمواءمة بين البرامج الأكاديمية والتدريبية المطروحة بمعهد البحرين للتدريب أو مؤسسات التعليم العالي، مع الاحتياجات المتنامية والمتغيرة لسوق العمل، من خلال إتاحة فرص التواصل المباشر بين الممثلين عن مختلف القطاعات المعنية، بما يُسهم في بناء مستقبل مهني أفضل للأبناء الخريجين والخريجات، وينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية بوطننا العزيز في ظل قيادته الحكيمة يحفظها الله ويرعاها"، مشيدًا بجهود معهد البحرين للتدريب وجميع الجهات المتعاونة في إنجاح هذه الفعالية السنوية المهمة.



ويفتح المعرض أبوابه للجمهور حتى يوم غد الخميس، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، بمبنى الهندسة رقم 20 بمقر المعهد.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0541 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/21 - 00 : 09 AM