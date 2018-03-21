ولي العهد السعودي يبحث مع جيريد كوشنر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط واشنطن في 21 مارس/ بنا / اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم في الولايات المتحدة الامريكية بكبير مستشاري الرئيس الامريكي جيريد كوشنر، ومساعد الرئيس الممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرين بلات للنقاش حول خطط السلام المستقبلية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية ان الاجتماع ناقش المصالح المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى بحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط التي تشكل أهمية كبرى للبلدين، وضرورة إيجاد حل سلمي ودائم، للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واوضحت الوكالة ان الاجتماع حضره السفير السعودي في واشنطن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الخارجية عادل الجبير ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.



و.ش



بنا 0538 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/03/21 - 54 : 08 AM