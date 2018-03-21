رئيس ميانمار "تين كياو" يعلن استقالته من منصبه بشكل مفاجئ يانجون في 21 مارس/ بنا /أعلن رئيس ميانمار تين كياو استقالته من منصبه، وفقاً لما ذكره في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وبحسب ما اوردت وكالة الانباء الالمانية فان الرئيس كياو الذي انتخب بشكل ديمقراطي في العام 2016 برر استقالته بطلب الراحة كما نشر على صفحته الخاصة.





وقال البيان إن رئيسا جديدا سيحل محل كياو 71 عاما، في غضون سبعة أيام وفقا لدستور البلاد لعام 2008.



ويحظر على زعيمة حزب ميانمار الفعلية، أون سان سو تشي، تولي منصب الرئاسة وذلك بموجب الدستور، إلا أنها تحكم تحت لقب مستشارة الدولة.



ويعد تين كياو أول رئيس مدني لا ينتمي إلى الجهاز العسكري ينتخب ديموقراطيا منذ ستينيات القرن الماضي، وهو العضو في حزب الرابطة من أجل الديموقراطية والمقرب من الزعيمة أونغ سان سو تشي انتخب رئيسا لبورما بعد تصويت أعضاء البرلمان.





و.ش



بنا 0525 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/03/21 - 28 : 08 AM