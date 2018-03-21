مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 21 مارس/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين.

/جلالة الملك يستقبل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ويؤكد: تجربة المرأة البحرينية وصلت إلى مرحلة متقدمة.

/جلالة الملك يستقبل أفراد عائلة كانو للشكر على تقديم التعازي في وفاة مبارك كانو.

/جلالة الملك يستقبل الشيخ حمد بن راشد الجبر النعيمي وأبناءه.

/جلالته يبارك انشاء المرصد الوطني لمؤشرات التوازن .. الملك: حرص دائم على تقديم الافضل للمرأة.

/سمو رئيس الوزراء يستقبل الباحث البريطاني «هوارد كينج».

/سموه يستقبل أفراد العائلة المالكة.. رئيس الوزراء: التاريخ الوطني يزخر بالمحطات التي يحق للجميع الفخر بما تحقق فيها من منجزات.

/برئاسة سمو ولي العهد.. التنسيقية تناقش تطوير خدمات النقل والمواصلات.

/سمو الشيخ ناصر بن حمد دشن دانات اللوزي": توفير السكن الملائم لكافة المواطنين في طليعة الاولويات.

/وزير الداخلية: قبول دفعة جديدة من الشرطة المجتمعية قوامها 200 فرد.

/البحرين: بعض الحكومات تمد جماعات إرهابية بالأسلحة أو التمويل لإطالة أمد الصراعات المسلحة وتحقيق أهداف سياسية مغرضة.

/خبراء بحرينيون وروس يبحثون إمكانية تحليق الرائد البحريني الأول إلى محطة الفضاء الدولية.

/فتح باب التسجيل في جائزة ناصر بن حمد للإبداع الشبابي في نسختها الخامسة.

/(الأشغال) تركب لوحات إرشادية في المعامير.

/بالتعاون مع «التربية العربي» وزارة التربية تنظم برنامج مهارات التحصين الفكري.

/البحرين الأولى عربيا في جائزة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية.

/الدبلوماسيون الروس المطرودون في أزمة تسميم سكريبال يغادرون لندن.

/إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمريلاند قرب واشنطن.. ووفاة المنفِّذ.

/ترامب: صداقتي بمحمد بن سلمان عظيمة.

/197 نائبا أوروبياً يدعمون انتفاضة الشعب الإيراني من أجل التغيير.

/ترامب: الحرس الثوري جيش معادٍ يمول الإرهاب.

/قرقاش: زيارة محمد بن سلمان لواشنطن تحمل بعدا عربيا مهما.





و.ش



بنا 0455 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/03/21 - 58 : 07 AM