مطالعات الصحف في البحرين

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2018/03/21 - 58 : 07 AM
المنامة في 21 مارس/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين.
/جلالة الملك يستقبل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ويؤكد: تجربة المرأة البحرينية وصلت إلى مرحلة متقدمة.
/جلالة الملك يستقبل أفراد عائلة كانو للشكر على تقديم التعازي في وفاة مبارك كانو.
/جلالة الملك يستقبل الشيخ حمد بن راشد الجبر النعيمي وأبناءه.
/جلالته يبارك انشاء المرصد الوطني لمؤشرات التوازن .. الملك: حرص دائم على تقديم الافضل للمرأة.
/سمو رئيس الوزراء يستقبل الباحث البريطاني «هوارد كينج».
/سموه يستقبل أفراد العائلة المالكة.. رئيس الوزراء: التاريخ الوطني يزخر بالمحطات التي يحق للجميع الفخر بما تحقق فيها من منجزات.
/برئاسة سمو ولي العهد.. التنسيقية تناقش تطوير خدمات النقل والمواصلات.
/سمو الشيخ ناصر بن حمد دشن دانات اللوزي": توفير السكن الملائم لكافة المواطنين في طليعة الاولويات.
/وزير الداخلية: قبول دفعة جديدة من الشرطة المجتمعية قوامها 200 فرد.
/البحرين: بعض الحكومات تمد جماعات إرهابية بالأسلحة أو التمويل لإطالة أمد الصراعات المسلحة وتحقيق أهداف سياسية مغرضة.
/خبراء بحرينيون وروس يبحثون إمكانية تحليق الرائد البحريني الأول إلى محطة الفضاء الدولية.
/فتح باب التسجيل في جائزة ناصر بن حمد للإبداع الشبابي في نسختها الخامسة.
/(الأشغال) تركب لوحات إرشادية في المعامير.
/بالتعاون مع «التربية العربي» وزارة التربية تنظم برنامج مهارات التحصين الفكري.
/البحرين الأولى عربيا في جائزة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية.
/الدبلوماسيون الروس المطرودون في أزمة تسميم سكريبال يغادرون لندن.
/إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمريلاند قرب واشنطن.. ووفاة المنفِّذ.
/ترامب: صداقتي بمحمد بن سلمان عظيمة.
/197 نائبا أوروبياً يدعمون انتفاضة الشعب الإيراني من أجل التغيير.
/ترامب: الحرس الثوري جيش معادٍ يمول الإرهاب.
/قرقاش: زيارة محمد بن سلمان لواشنطن تحمل بعدا عربيا مهما.
و.ش
بنا 0455 جمت 21/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/21 - 58 : 07 AM